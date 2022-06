Auto si ribalta e prende fuoco, morto ragazzo: gravi i 3 amici

Tragedia nella notte a Lumezzane: un giovane di 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Feriti anche i tre amici che erano con lui: due ragazzi di 19 anni e un 21enne, quest'ultimo in gravissime condizioni al Civile con ustioni su tutto il corpo. La vettura infatti ha preso fuoco dopo lo schianto: a gran velocità sarebbe finita contro un muro per poi ribaltarsi.

L'incidente intorno a mezzanotte in Via Brescia. Da una prima ricostruzione, i rilievi sono stati affidati ai carabinieri, sembra che il mezzo stesse transitando a velocità sostenuta, nonostante la pioggia. Forse la combinazione di fattori - l'asfalto bagnato e la velocità - potrebbe aver causato una perdita di controllo e poi l'incidente.

Sul posto ambulanze e pompieri

Il ragazzo alla guida, come detto, è morto sul colpo: abitava a Villa Carcina. Gli amici abitano invece a Sarezzo e Villa Carcina. L'allarme al 112 sarebbe stato lanciato dagli stessi carabinieri, intervenuti anche per liberare i feriti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale, l'automedica e l'infermierizzata, ambulanze della Croce Rossa di Brescia, della Croce Bianca di Lumezzane e dei volontari di Villa Carcina. I feriti sono stati trasportati a ricoverati al Civile e alla Poliambulanza.