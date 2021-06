Pedala in galleria, viene travolto da un camion: ciclista in gravi condizioni

Gravi lesioni per un ciclista di 62 anni, protagonista di un brutto incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio – verso le 17.40 – sulla Provinciale 79, la strada che collega Lumezzane alla Valsabbia.

Il 62enne è stato investito all'interno di una galleria da un tir con targa della Repubblica Ceca. Entrambi viaggiavano in direzione di Agnosine. Il camionista ha spiegato, parlando in tedesco, di non averlo visto e di non aver potuto far nulla per evitare l'impatto. Ancora da accertare se la bicilcetta fosse dotata delle luci di segnalazione.

L'ambulanza di Odolo ha prestato i primi soccorsi, insieme agli agenti della Locale e ai vigili del fuoco: il ciclista è stato poi portato all'esterno, dove in una vicina piazzola l'aspettava l'elisoccorso per il volo d'urgenza in ospedale. Non sembra essere in pericolo di vita.