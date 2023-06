Schianto nella notte, auto si ribalta in curva: paura per un uomo

Verso le 4 della notte tra giovedì 1° e venerdì 2 giugno, un uomo ha perso il controllo della propria auto mentre viaggiava lungo la provinciale 3 a Lumezzane. A seguito dell'improvvisa sbandata, il veicolo si è poi ribaltato ruote all'aria.

L'incidente è avvenuto nel tratto della provinciale che prende il nome di via Valsabbia, nei presi dell’incrocio con via Padre Marcolini e una curva a gomito. Tanta la paura in un primo momento: sul posto, infatti, sono state inviate in codice rosso due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Lumezzane.

I sanitari – sopraggiunti nell'arco di pochi minuti – hanno poi constatato che le condizioni del ferito, un 53enne, erano meno gravi del previsto: sarebbe uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo, tanto che non si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, ma pare che non ci sian altri veicoli coinvolti.