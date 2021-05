Auto si schianta contro un muro, ragazzo di 20 anni muore sul colpo

Ancora sangue sulle strade bresciane. A Lumezzane, lunedì mattina verso le 8.45, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale.



Dalle prime informazioni trapelate, pare che il giovane abbia perso in curva il controllo della sua auto, una Bmw Mini, schiantandosi con violenza contro un muro lungo via Padre Bolognini.

Subito sono intervenute due ambulanze e un'auto medica, ma per il 21enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Locale, che stanno indagando sulla dinamica della tragedia.