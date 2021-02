Auto si schianta contro il muro di una casa: marito e moglie in ospedale

Brutto incidente stradale in via XXV aprile a Lumezzane, venerdì poco dopo le 11. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto con a bordo marito e moglie (di 70 e 68 anni) ha improvvisamente sbandato mentre scendeva nella stradina, schiantandosi violentemente contro il muro di un'abitazione, facendolo crollare in prossimità di una serranda.



Nell'impatto il veicolo è andato completamente distrutto, mentre i coniugi hanno riportato traumi e lesioni su tutto il corpo (più gravi per il marito) e sono stati condotti in ospedale per il ricovero in codice giallo. Per i soccorsi sono intervenute le ambulanza di Lumezzane e di Villa Carcina, insieme a vigili del fuoco di Gardone VT e alla polizia locale.