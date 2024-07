Imprenditore e insegnante, muore come la moglie in un tragico incidente stradale

È l'86enne Luigi Murelli la vittima del terribile frontale avvenuto giovedì mattina sulla Provinciale 567 a Montichiari. Una famiglia segnata dalle tragedie, la sua: 20 anni fa aveva perso in un incidente stradale la moglie, maestra delle elementari in pensione di 62 anni (Maria Luisa Stringhini).

Imprenditore agricolo, Murelli era residente a Casteldidone nel Cremonese. In passato aveva ricoperto la carica di vicepresidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e quella di consigliere del Consorzio Bonifica Navarolo. Per lunghi anni aveva inoltre insegnato all'istituto geometri di Cremona. Lascia il figlio Marco nel dolore.

Il terribile incidente

L'anziano era al volante della sua Jeep Renegade, quando – mentre viaggiava verso Asola – ha invaso l'opposta corsia di marcia, sembra a causa di un improvviso malore. Poi il devastante impatto frontale con un tir: per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

I sanitari intervenuti sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Mantova, hanno potuto solo constatare il decesso. Traumi alla testa e alle gambe per il camionista: è stato trasferito all'ospedale di Montichiari, ma le sue condizioni non destano preoccupazione (il ricovero è avvenuto in codice verde).

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 10.30, all'altezza dello stabilimento dell'Amica Chips. Viabilità e rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Montichiari: la carreggiata in direzione di Castiglione delle Stiviere è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora.