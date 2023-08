La rottura dei freni della moto, poi la tragedia: le lacrime dei figli

Ci sarebbe un malfunzionamento del freno posteriore della moto, se non la rottura, all'origine dell'incidente costato la vita a Luciano Saleri, 73 anni di Mazzano: è morto martedì sera mentre stava scendendo lungo una stretta strada dalla località Tònolo, a Bagolino, in sella alla sua Yamaha Dragstar, poi uscito di strada in un tornante e precipitato in una scarpata per una ventina di metri.

Aveva passato il ferragosto con alcuni amici: a dare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non aveva più fatto rientro a casa. È stato ritrovato ormai senza vita, dopo ore di ricerche, dai Carabinieri di Bagolino e dai tecnici della stazione valsabbina del Soccorso Alpino.

Sabato mattina il funerale

La salma riposa nella Casa funeraria Gabusi di Molinetto di Mazzano: il funerale sarà celebrato sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio. Lascia nel dolore i figli Paola con Jenny, Irene, Matteo, Simone con Marta, la sorella e il fratello, i nipoti. La famiglia non chiede fiori ma donazioni all'associazione L'Abaf.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. A partire dal sindaco di Mazzano, Fabio Zotti, proseguendo con gli amici della Protezione Civile del paese, di cui era stato uno dei fondatori, e ancora la Pallacanestro Brescia, che lo ricorda come un tifoso appassionato.