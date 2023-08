È Luciano Saleri, 73enne residente a Mazzano, la vittima del tragico incidente in moto avvenuto nella giornata di ferragosto a Bagolino.



Grande appassionato di basket, tifoso irrudicibile della Germani Brescia, Saleri era molto conosciuto in paese per la sua attività di volontario nel gruppo locale della Protezione Civile, che così lo ricorda in post pubblicato su Facebook: "Che brutta notizia, ieri è tragicamente mancato il nostro Volontario Luciano… pochi giorni fa abbiamo festeggiato insieme i 10 anni di servizio nel Gruppo. Dieci anni vissuti sempre al massimo servizio in qualsiasi attività che il gruppo richiedeva, sempre prodigo di consigli verso i giovani e meno esperti Volontari, sempre rispettoso e discreto. Ciao Luciano, grazie per il tuo operato che ha permesso al Gruppo di crescere".

Il tragico incidente

Verso l'una della notte tra martedì e mercoledì, a Bagolino, gli uomini del Soccorso Alpino della Val Sabbia e i vigili del fuoco sono stati allertati dai carabinieri, a causa del mancato rientro a casa di Saleri, che era partito nel tardo pomeriggio dalla località Tònolo, situata al confine con la provincia di Trento.

Le ricerche, condotte anche sulle strade secondarie, hanno portato al ritrovamento del biker sotto un tornante; era precipitato per una ventina di metri. Dopo le procedure previste, il corpo è stato recuperato dal Cnsas con la tecnica del contrappeso in barella portantina e portato sulla carreggiata.



A lanciare l'allarme al 112 era stato un familiare della vittima, preoccupato di non aver più sue notizie fino a tarda ora.