Violentissimo scontro auto-bicicletta: Luca è morto sul colpo

Venerdì 12 gennaio, alle 22.40 circa, un uomo è stato investito da un'auto mentre pedalava a Albano Sant’Alessandro (Bg) lungo in via Cavour, vicino all'incrocio con via Galvani. L'impatto ha purtroppo causato la morte del ciclista. I residenti, udendo il forte tonfo, hanno immediatamente chiesto l'intervento di un'ambulanza.

È Luca Rossi, un 52enne del paese, è la vittima dell'incidente. Lo scontro con una Peugeot GT guidata da un 22enne, che viaggiava verso la rotonda con la ex Statale 42, lo ha sbalzato a diversi metri di distanza. Uno scontro violentissimo: la vettura ha riportato danni gravi nella parte anteriore, si sono attivati anche gli airbag. Gli agenti della Stradale hanno condotto il giovane in ospedale per i test di alcol e droga.