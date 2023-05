Morto a 19 anni, famiglia distrutta: "Bui saranno i giorni, i mesi, gli anni"

Una vita sulla moto, stroncata proprio in sella: questione di pochi attimi, una sbandata improvviso, lo schianto contro un albero. Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. È morto così Luca Gallinelli di Bedizzole, classe 2003 e 20 anni ancora da compiere: sabato intorno alle 13 era in sella alla sua TM Racing 125 e si stava affacciando sul lungolago di Desenzano quando, per cause ancora in corso di accertamento - i rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale - all'angolo con l'hotel Oliveto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e dato l'allarme al 112: il povero Luca è stato raggiunto dai volontari di Valtenesi Soccorso, poi è atterrato l'elicottero, infine l'ambulanza del Cosp di Bedizzole. È stato rianimato a lungo ma, come detto, senza successo. La salma è stata ricomposta e trasferita in ospedale: non si conosce ancora la data del funerale ma a questo punto è davvero questione di ore.

Chi era Luca Gallinelli

Una famiglia con la moto nel sangue: papà e mamma sono stati entrambi piloti, così come il fratello Marco (di qualche anno più grande). Anche Luca aveva sempre bazzicato l'ambiente, e sempre guidato due ruote: nessuno mai avrebbe potuto immaginare un epilogo così drammatico. La famiglia gestisce la Junior Moto School, associazione sportiva dilettantistica che si occupa di avvicinare i più giovani al mondo delle moto: il quartier generale è a Manerba ma ci sono sedi anche a Corbetta (Milano), Badia Calavena (Verona), Grazzano Visconti (Piacenza), Reggio Emilia, Monza e Gambara ancora nel Bresciano.

La scomparsa di Luca ha sconvolto un'intera comunità. Finita la scuola, era da circa un anno che lavorava come elettricista. Lascia nel dolore la madre Roberta, il padre Giorgio, il fratello Marco: "Bui saranno i giorni, i mesi, gli anni", scrive papà Giorgio Gallinelli sui social.