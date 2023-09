Tragico incidente in moto: l'automobilista è indagata per omicidio stradale

Non avrebbe dato la precedenza, svoltando sulla sinistra mentre – sull'opposta corsia – sopraggiungeva la moto del 28enne Luca Colosio: per questo motivo, l'automobilista di 79 anni coinvolta nell'incidente di domenica sera a Nuvolento, in cui è morto il ragazzo di Paitone, è ora indagata per omicidio stradale. La 79enne abita a poca distanza dal luogo della tragedia.Â

La dinamica è al vaglio degli agenti della Stradale. Poco prima delle 22, la 79enne stava procedendo sulla Sp116, che in quel tratto prende il nome di via Trento, quando avrebbe svoltato a sinistra in via Abate centrando in pieno la moto del giovane, il quale stava viaggiando in direzione contraria insieme a un amico che – nello schianto – ha riportato lesioni di non grave entità . Per Luca Colosio, invece, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.Â

Il giorno dell'addio

L’autorità giudiziaria non ha disposto l’autopsia: la salma riposa alla Domus Aurora di via Vaglia a Gavardo ed è già stata fissata la data dei funerali. La cerimonia funebre si terrà alle 15 di domani (mercoledì 27 settembre) nella chiesa parrocchiale di Paitone. Â

Lo strazio dei familiari

Nato e cresciuto a Paitone, Luca lascia nel dolore la compagna Jessica, i genitori (mamma Simonetta e papà Marco) e la sorella Paola. Aveva studiato al Cfp Zanardelli di Desenzano, indirizzo elettronica. "Una persona meravigliosa: un ragazzo solare e un grande lavoratore. Ci mancherà molto", si legge tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social.Â