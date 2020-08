Precipita nel burrone con la moto: centauro bresciano finisce in ospedale

Avrebbe fatto tutto da solo il centauro bresciano di 51 anni che lunedì pomeriggio è finito fuori strada in sella alla sua moto, precipitando per diversi metri nel pianoro sottostante la strada nota come Via San Giovanni, in località Sommaprada in territorio di Lozio. Come detto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito nell'erba.

Brutta caduta, centauro miracolato

Davvero una brutta caduta, per cui per lunghi attimi si temeva anche il peggio: precipitato in una zona impervia, il 51enne è stato recuperato non senza fatica grazie al verricello dell'eliambulanza, decollata da Brescia, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, ricoverato in Poliambulanza in codice giallo. Un sospiro di sollievo: in prima battuta l'allarme era stato lanciato in codice rosso.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Breno, che hanno portato a termine anche le dovute verifiche sul mezzo, così da smentire ogni eventuale malfunzionamento. Dal punto di vista amministrativo, comunque, è risultato tutto in regola: la moto era stata da poco revisionata, oltre che regolarmente assicurata.