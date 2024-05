Cade dalla bici dopo un malore: rianimato a lungo, è gravissimo

Ha avvertito un malore mentre pedalava in sella alla sua bici: non avrebbe fatto in tempo ad accostare e a scendere dal mezzo, per chiedere aiuto. E’ crollato a terra lungo via Tadini a Lovere, comune che si affaccia sulla sponda Bergamasca del lago d’Iseo. Trovato in arresto cardio circolatorio dai sanitari del 118, l’uomo di 64 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.

L’allarme è scattato verso le 14 di martedì 30 aprile: sul posto sono intervenute un'automedica e un’ambulanza della Croce Blu di Lovere, oltre all’elicottero del 118 decollato da Brescia. Il 64enne è stato rianimato a lungo, per oltre 30 minuti, e poi intubato. Infine è stato trasferito, a bordo di un’eliambulanza, al Civile di Brescia: le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri.