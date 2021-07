Spaventoso frontale in galleria, coinvolte tre auto e tre feriti: caos traffico

Pauroso incidente in galleria domenica sera sulla Strada statale 42 tra Lovere e Costa Volpino, sul lago d'Iseo: tre le vetture e sei le persone coinvolte, tra loro tre feriti in ospedale tra cui una donna in gravi condizioni, ricoverata alla Poliambulanza di Brescia in elicottero, in codice rosso. Tutto è successo poco prima delle 19.30.

Schianto frontale in galleria

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ma la dinamica è ancora poco chiaro: si è trattato di uno schianto frontale, forse per un sorpasso azzardato o per un colpo di sonno. Nel sinistro in galleria sono rimaste coinvolte una Smart, una Lancia Y e una Volskwagen Tiguan: ad avere la peggio la donna alla guida della Smart, che è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco. A bordo della Volkswagen, invece, una famiglia con due figli di 6 e 16 anni.

Traffico in tilt per diverse ore

Sul posto anche l'automedica e le ambulanze dei volontari di Darfo Boario Terme e Sale Marasino: gli altri feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Esine e di Piario. Traffico inevitabilmente in tilt, nell'ora di punta del rientro: la galleria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, con deviazioni obbligatorie e lunghe code sulle strade secondarie.