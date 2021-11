Terribile frontale, auto in fiamme: salvata una coppia

Lago d'Iseo. Prima l’urto, poi le fiamme, ma – fortunatamente – tutto si è risolto solo con un grande spavento. La notte di sabato 13 novembre, due auto si sono scontrate in via Nazionale a Lovere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco di Lovere.

Lo schianto è accaduto poco prima delle 23: una Volkswagen Polo, con a bordo due ragazze di 17 e 18 anni e due giovani di 19, è entrata in collisione con una Ford Fiesta che proveniva dalla direzione opposta; sulla Fiesta viaggiavano una coppia di pensionati di Ranzanico, di 68 e 73 anni. A dare l’allarme sono stati i residenti del Villaggio Donizetti: una donna è scesa in strada con un estintore, impedendo che l’auto prendesse fuoco: le fiamme già uscivano dal vano motore.

In pochi minuti sono arrivati i volontari della Croce Blu di Lovere e della Santa Maria Assunta di Pisogne, i quali hanno trasportato in ospedale la coppia di pensionati, poi ricoverati per accertamenti. A riportare qualche contusione anche il conducente della Volkswagen Polo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli e a ripulire il manto stradale.