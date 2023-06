Travolto e ucciso in bicicletta: morto ex barista di paese

Travolto e ucciso mentre pedalava per le strade del suo paese. La vita di Loris Biada si è spezzata in pochi drammatici attimi in Via Grande Circonvallazione ad Arco (Tn): la sua bici è stata colpita da un’auto. mentre tentava di immettersi sulla Statale. Per Biada, 54enne ex barista molto noto in tutto l’Alto Garda, non ci sarebbe stato più nulla da fare: sbalzato dalla sella, nella successiva caduta sull’asfalto ha riportato traumi e lesioni purtroppo fatali. A nulla sono valsi i disperati tentativi degli operatori di Trentino emergenza, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, e dell’equipe medica dell’eliambulanza.

La tragedia si è consumata all’ora di pranzo di giovedì 7 giugno, strappando per sempre il 54enne all’affetto dei tanti amici e dei colleghi di lavoro della “Aquafil”, dove aveva lavorato negli ultimi 15 anni. Prima di entrare in azienda, Biada aveva gestito per tanti anni il bar della stazione dei bus di Arco insieme alla madre. E sono in molti a ricordarlo dietro al bancone del locale, con l’immancabile sorriso sul volto. Un uomo generoso, altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri: così la comunità decrive il 54enne.

Il tragico incidente

Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, Biada stava uscendo da una strada secondaria per immettersi sulla statale, in via Grande Circonvallazione, tra le due rotatorie all'altezza di via Santa Caterina e via Mantova. Proprio in quel momento è arrivata l’auto che, procedendo in direzione del centro commerciale, lo avrebbe tranciato di netto, senza dargli scampo. L’automobilista avrebbe provato a frenare, ma non ha potuto evitare l’impatto con la bici del 54enne.

Al volante dell’auto, poi uscita di strada, c’era un quarantenne mentre sul sedile passeggero un uomo di 75 anni. Non hanno riportato ferite, nonostante la macchina abbia finito la sua corsa in mezzo alle vigne. Sul posto, oltre agli operatori di Trentino emergenza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Subito dopo l'incidente la strada è stata chiusa dagli agenti della polizia locale.