Terribile frontale: Lorenzo è morto mentre andava all’università

Al volante di una Citroen C3 stava raggiungendo l’accademia Laba di Brescia, ma all’università Lorenzo Radaelli non è mai arrivato. Vittima di un terribile incidente stradale, il suo cuore si è fermato durante la disperata corsa in ambulanza verso l’ospedale: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto frontale con un camion, avvenuto verso le 8 di venerdì 1 dicembre, lungo la Sp 236 all’altezza di Guidizzolo (MN).

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'utilitaria guidata dal ventiduenne di Grazia di Curtatone abbia invaso l'opposta corsia, per cause ancora da chiarire, proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pesante. Lo scontro è stato devastante, riducendo l'auto a un ammasso di lamiere. Il giovane, che frequentava la nostra città per motivi di studio, è stato estratto dai vigili del fuoco. Nonostante le manovre salvavita dei sanitari e la disperata corsa verso l'ospedale di Castiglione, purtroppo il 22enne è spirato in ambulanza a causa dei gravi traumi riportati.

Lorenzo era molto conosciuto nel mantovano e a Brescia, dove frequentava il primo anno del corso di Graphic Design presso l'Accademia di Belle Arti Laba. Lascia nel dolore il padre Andrea, la madre Beatrice e il fratello maggiore Nicola.