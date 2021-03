Terribile incidente: donna muore sul colpo, il marito è in gravi condizioni

A nulla è servito l'elisoccorso decollato da Brescia; per la 60enne Lorenza Amadasi, insegnante di sostegno a Guastalla, non c'è stato nulla da fare: è morta nel terribile incidente stradale avvenuto in via Convento a Viadana, nel Mantovano, sabato pomeriggio verso le 16.30.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Locale: la Dacia guidata dal marito 65enne di Amadasi si sarebbe scontrata con la Peugeot 208 di una ragazza del posto, finendo poi per schiantarsi contro un altro veicolo. Un impatto tremendo costato la vita ad Amadasi e al suo cane lupo Satì. Il marito, Afro Somenzari, è stato invece soccorso in gravi condizioni, mentre la giovane è rimasta illesa.