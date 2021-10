Incidente a Brescia: morta Loredana Lucariello, 64enne di Virle

È la 64enne Loredana Lucariello la vittima dell'incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio in via Trumpliana a Brescia.



Dalle ultime testimonianze, pare che il sinistro sia stato provocato da un improvviso malore al volante: l'auto avrebbe infatti iniziato a invadere la corsia opposta, come se fosse totalmente priva di conducente, fino allo schianto contro il palo di un cartellone pubblicitario. Nessun dubbio anche per il magistrato di turno, che – interpellato dalla Polizia locale – ha già dato il nullaosta per la sepoltura.

Loredana viveva nel centro storico di Virle, frazione di Rezzato. Lascia nel dolore i figli Ivan e Marianna, e i tanti amati nipotini. I funerali saranno celebrati a Rezzato; la data non è ancora stata resa nota.