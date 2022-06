Pauroso schianto frontale sulla Statale: il conducente è in fin di vita

Pauroso schianto giovedì mattina sulla Strada statale 240 nella zona del lago di Loppio, frazione di mori, a pochi chilometri da Nago-Torbole e dal lago di Garda. L'incidente intorno alle 7.30: si è trattato di uno schianto frontale-laterale tra un camion e un furgone su cui le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica.

Ricoverato in Rianimazione

Sono gravissime le condizioni del 42enne alla guida del furgone, residente a Trento: incastrato tra le lamiere del mezzo commerciale, è stato liberato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Mori, intervenuti anche con le pinze idrauliche. Soccorso sul posto, è stato poi trasferito in ospedale in elicottero e ora è ricoverato in Rianimazione.

Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione: la strada è rimasta chiusa per più di tre ore, riaperta al traffico solo intorno alle 11 per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.