L'auto va dritta in curva e si ribalta: Pierina è morta in ospedale

È morta poco dopo il ricovero in ospedale Pierina Botta, la donna di 75 anni coinvolta in un terribile incidente stradale giovedì pomeriggio a Longhena, in Via 24 Maggio. Il cuore della 75enne, che era stata rianimata a lungo sul posto da un’infermiera di passaggio e poi intubata dai sanitari del 118, si è fermato per sempre in un letto del Civile di Brescia.

Ancora da chiarire con esattezza le cause dell’incidente, avvenuto poco prima delle 16, ma una cosa è certa: la donna, che abitava nel paese della Bassa, avrebbe fatto tutto da sola. Forse a causa di un malore, o forse accecata da sole, ha perso il controllo della sua Seat Arosa. L’auto è andata dritta in una curva, poi ha centrato in pieno un panettone di cemento sul ciglio della strada, infine si è ribaltata più volte.



A seguito dell’impatto, Pierina è stata trovata esanime nell’abitacolo. Tempestivo l’intervento dell’infermiera, mentre venivano allertati i soccorsi: le ha praticato prima il massaggio cardiaco e l’ha poi rianimata con il defibrillatore del Comune, recuperato da un gruppo di ragazzi presenti in quel momento sul luogo del sinistro. Poco più tardi sono arrivati i soccorsi, che hanno proseguito nelle manovre di rianimazione: l’automedica e un’ambulanza dei volontari di Trenzano, l’elicottero decollato da Brescia, e ancora i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi. Infine, il trasporto in volo al Civile. Tutto inutile, purtroppo: già in serata i medici hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso della donna.