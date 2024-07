Pauroso schianto, l’auto si ribalta e il cuore si ferma: lotta per la vita in ospedale

C’è chi la dava già per morta ed è stato costretto ad una repentina rettifica: è invece ancora viva, ma in gravissime condizioni, la donna di 75 anni coinvolta in un brutto incidente stradale giovedì pomeriggio a Longhena, poco prima delle 16 in Via 24 Maggio, e salvata dal provvidenziale intervento di un’infermiera che passava di lì per puro caso, e l’ha rianimata grazie al defibrillatore semiautomatico in dotazione al vicino municipio.

La 75enne, P.B. le sue iniziali, era alla guida di una Seat Arosa quando avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua auto, per cause in corso di accertamento. Dopo una serie di sbandate ha centrato in pieno (e divelto) alcuni panettoni in cemento sul ciglio della strada, finendo per ribaltarsi più volte. A seguito dell’impatto, è stata infine trovata esanime nell’abitacolo. Decisivo a questo punto l’intervento dell’infermiera, mentre venivano allertati i soccorsi.

Rianimata con il defibrillatore

La donna le ha praticato prima il massaggio cardiaco e l’ha poi rianimata con il defibrillatore, come detto in dotazione al Comune, recuperato da un gruppo di ragazzi presenti in quel momento sul luogo del sinistro. Poco più tardi sono arrivati i soccorsi, che hanno completato l’opera: l’automedica e un’ambulanza dei volontari di Trenzano, l’elicottero decollato da Brescia, e ancora i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi.

La donna ferita è stata stabilizzata e intubata, trasferita d’urgenza al Civile dove è stata ricoverata in codice rosso, e in condizioni disperate: ha passato la notte, ma sta ancora lottando per la vita in un letto del reparto di Rianimazione. Tutto il paese fa il tifo per lei, familiari compresi: anche i fratelli e il figlio, non appena saputo, sono accorsi sul luogo del sinistro.