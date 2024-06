Fuori strada con l'auto, finisce in un campo: giovane uomo in ospedale

Avrebbe fatto tutto da solo il 33enne finito fuori strada con la sua auto all'alba di oggi (sabato 15 giugno) lungo via Rassica a Lonato del Garda: per ragioni da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, fino ad uscire dalla carreggiata e a ribaltarsi rovinosamente nel campo di fianco alla strada.

Una carambola paurosa, ma senza terribili conseguenze per l'automobilista: il 33enne se la sarebbe cavata con traumi e ferite non gravi: è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Desenzano.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 5.30: il giovane uomo è stato soccorso dai volontari di Calcinato, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale in ambulanza.