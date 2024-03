Camion sbanda e si ribalta, poi si schianta anche un'auto

Ancora un incidente lungo via Cominello a Lonato del Garda, strada di campagna che porta a Castiglione delle Stiviere. Stamattina, un'utilitaria Peugeot è finita nel canale irriguo in cimento a lato della carreggiata, nello stesso punto dove – lunedì pomeriggio – un camion aveva sbandato, finendo per ribaltarsi in un campo.

Stamattina l'impatto è avvenuta a velocità ridotta e non è stato nemmeno necessario l'intervento del soccorso medico. Sotto osservazione le condizioni dell'asfalto, spesso sdrucciolevole (foto sotto). La Provinciale 25 – che in quel tratto prende il nome di via Cominello – è un'arteria molto traffica, la cui larghezza è assolutamente inadatta per sostenere la mole di veicoli in transito ed è spesso teatro di incidenti.