Frontale auto-moto in galleria, motociclista muore in ospedale

Non è sopravvissuto ai gravissimi traumi riportati nello schianto ed è spirato poco dopo il ricovero all’ospedale di Desenzano. La vittima del tragico incidente stradale, avvenuto verso le 15 di oggi (domenica 7 luglio) lungo la Sp11 a Lonato del Garda, è un uomo di 55 anni di casa in provincia di Bergamo.

Stando a una prima ricostruzione, il 55enne stava percorrendo la galleria San Zeno, in direzione di Brescia, in sella alla sua moto: un’auto avrebbe invaso la corsia, centrandolo in pieno. Impatto violento, violentissimo: il biker è stato sbalzato sull’asfalto, riportando traumi, purtroppo, fatali. Soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano. Pesanti le ripercussioni sul traffico: il tunnel è stato chiuso per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi del caso.