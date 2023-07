Quad si ribalta in un vigneto: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

L'allarme è scattato, in codice rosso, poco prima delle 12 di oggi (domenica 30 luglio), quando un quad con a bordo due giovani si è ribaltato mentre percorreva via Madonna Della Scoperta a Lonato del Garda, finendo la sua corsa - ruote all'aria - in un vigneto che costeggia la carreggiata.

E sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato tre ambulanze e pure l'elisoccorso. Mentre il ragazzo che guidava il mezzo se la sarebbe cavata con traumi non gravi, le condizioni del passeggero sono sembrate più critiche. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito a bordo dell'elicottero del 118 al Civile di Brescia.

La dinamica è al vaglio del polizia locale di Lonato del Garda, che ha effettuato i rilevi e gli accertamenti di rito. Stando a una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri veicoli.