Investita sulla Provinciale, vola sull'asfalto: paura per una ragazzina

Attimi di apprensione si sono vissuti domenica mattina a Lonato per una ragazza di 18 anni: investita da un'auto mentre percorreva la Provinciale 668 in sella alla sua bici, è rovinosamente caduta sull'asfalto.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 8 e sul posto - in pochi minuti - è arrivata un'ambulanza. L'allarme è per fortuna rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari della croce rossa di Calvagese: la 18enne non avrebbe riportato gravi traumi. Dopo le prime cure, è stata trasferita all'ospedale di Desenzano: è stata ricoverata in codice verde.

La dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza di una rotonda, è al vaglio della polizia locale che si è occupata dei rilievi.