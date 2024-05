Fuori strada con l'auto, si ribalta in un campo: 19enne in ospedale

Avrebbe fatto tutto da solo il 19enne finito fuori strada con la sua auto sabato pomeriggio alle Pozze (lungo l'omonima via) di Lonato: una furiosa sbandata che l'ha portato a perdere il controllo del mezzo, fino ad uscire dalla carreggiata e a ribaltarsi rovinosamente nel campo di fianco alla strada. Se l'è vista brutta, ma nonostante la paurosa carambola se l'è cavata bene: solo lievi ferite, un ricovero in codice verde in ospedale a Desenzano, già dimesso e tornato a casa.

È stato soccorso dai sanitari dell'automedica e dai volontari di Garda Emergenza, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale in ambulanza. Sul posto anche la Polizia Locale di Lonato, a cui sono stati affidati i rilievi, e i Vigili del Fuoco di Desenzano, impegnati nell'aiutare il 19enne ad uscire dall'abitacolo, oltre che nel recupero del mezzo ribaltato.