Pollo piomba in Tangenziale e provoca uno spaventoso schianto: due feriti e caos traffico

Prima lo schianto, poi il tamponamento. Infine le inevitabili ripercussioni sul traffico, che è andato letteralmente in tilt. Tutto per colpa di un pollo sbucato all’improvviso tra le auto in corsa lungo la Provinciale 567, all’altezza del centro commerciale "Il Leone" di Lonato del Garda.

Proprio per evitare il volatile, un’auto avrebbe sterzato finendo per schiantarsi contro lo spartitraffico in cemento della tangenziale che collega Castiglione delle Stiviere a Desenzano, innescando così un tamponamento a catena. La macchina sarebbe stata urtata da un furgone, a sua volta colpito da un terzo veicolo. È accaduto verso le 8.50 di venerdì 10 febbraio.

Scattata la chiamata al 112, è sopraggiunta un’ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella: i sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo di 48 anni e alla donna di 62 che sono rimasti feriti, in maniera lieve, nello schianto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, al quale è spettato il compito di recuperare il pollo rimasto immobile, per interminabili minuti, in mezzo alla carreggiata. Una volta messo in salvo, è stato affidato ai veterinari di Ats.

La polizia locale, oltre ad occuparsi dei rilievi, ha gestito il traffico che è letteralmente andato nel caos visto anche l’orario di punta in cui si è verificato l’incidente. Come detto, si sono formate lunghe code in direzione di Desenzano.