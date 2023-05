Schianto tra auto sulla Provinciale, traffico in tilt: un chilometro di coda

Code per oltre un chilometro si sono formate stamattina lungo la Provinciale 25, la strada che collega Lonato del Garda a Padenghe, per un incidente verificatosi all'altezza della localitĂ Feniletto di Lonato.

Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo lo 7.30, coinvolgendo due auto in prossimità dello svincolo per la tangenziale Desenzano-Rezzato (la Sp11). Due le persone coinvolte, una ragazza di 24 anni e un uomo di 53 anni, nessuna delle quali è in gravi condizioni.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della Polizia Stradale. Pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico in orario di punta dei pendolari; si segnalano disagi a oltre un'ora dal sinistro.