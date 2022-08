Grave incidente in moto: morto il conducente, la passeggera in ospedale

Ancora sangue sulle strade bresciane. A Lonato del Garda è morto, nella notte, un uomo di 49 anni: l'incidente lungo Via Mantova, in prossimità del centro commerciale Il Leone. E' successo poco dopo mezzanotte: le informazioni sono ancora frammentarie.

Pare che il 49enne fosse alla guida di una moto, con lui anche una donna di 48 anni. Avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento. Nell'incidente la donna si sarebbe procurata solo ferite lievi: è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Rianimato per più di mezz'ora

Ben più gravi le condizioni del centauro alla guida: rianimato a lungo sul posto, per più di mezz'ora. Ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Poco prima dell'una è stato dichiarato il decesso. Sul posto l'automedica, l'infermierizzata e un'ambulanza della Croce Azzurra, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. Seguiranno aggiornamenti.