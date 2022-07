Maxi incidente in autostrada: 10 persone coinvolte e traffico in tilt

Traffico nel caos, stamattina, nel tratto di autostrada A4 compreso tra l’uscita di Desenzano e quella di Brescia Est, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti sei veicoli.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 in territorio di Lonato del Garda, in direzione della città. Non ci sarebbero feriti gravi: sul posto sono state inviate tre ambulanze, in codice giallo. Stando alle prime informazioni sarebbero 10 le persone coinvolte nello schianto.

Inevitabilmente si sono formate code di oltre 5 chilometri tra lo svincolo di Desenzano e quello di Brescia Est. Sul posto, per effettuare i rilievi e gestire il traffico, diverse pattuglie della polizia stradale di Verona Sud.