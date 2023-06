Terrificante incidente sulla Provinciale: auto ribaltate e tre feriti

Spaventoso incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 18 giugno, lungo la Sp4 a Lonato del Garda.

Per cause ancora in fase di accertamento, verso le 18.20 due veicoli si sono scontrati all'altezza di località Morti della Selva. A seguito dell'impatto, violentissimo, entrambe le auto si sono scontrate ruote all'aria.

Per soccorrere i feriti (tre uomini di 19, 20 e 57 anni) è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Paitone e di Castiglione delle Stiviere, delle ambulanze del Cosp di Bedizzole e della lonatese Garda Emergenza.

Viste le condizioni critiche di un ferito, è stato inoltre chiesto l'intervento dell'eliambulanza decollata da Brescia, che lo ha poi trasportato all'ospedale Maggiore di Cremona. Gli altri due, invece, sono stati ricoverati al Civile e alla Poliambulanza. Nessuno sembra essere in pericolo di vita.

Per raccogliere rilievi e testimonianze, sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Bedizzole e quelli del Radiomobile di Desenzano.