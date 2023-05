Maxi incidente in tangenziale: lunghe code, una donna ferita

Lunghe e code e rallentamenti nella mattinata di oggi, lunedì 15 maggio, per un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli e tre persone sulla Provinciale Bs11, la tangenziale che collega Rezzato a Desenzano.

Lo schianto è avvenuto poco prima della galleria di Lonato del Garda, all'altezza dell'uscita per la frazione Bettola.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in modo grave, si segnala solo una donna di 62 anni soccorsa da un'ambulanza del Cosp di Bedizzole; le sue condizioni non preoccupano.

Inevitabili i disagi per il traffico in orario di punta per i pendolari, poi tornato alla normalità nel giro di un'ora. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stradale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi di rito.