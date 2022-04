Terrificante schianto in galleria: un ferito grave, traffico nel caos

Ci sono volute più di due ore prima che la galleria San Zeno di Lonato venisse riaperta al traffico: code e rallentamenti quasi fino a sera. Questo a causa del pauroso incidente - una vera tragedia sfiorata - avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 14.30: un uomo di 82 anni residente a Castenedolo, che viaggiava in direzione Brescia, ha perso improvvisamente il controllo della sua Ford Fiesta e si è schiantato con un camion Iveco guidato da un 49enne.

Illeso il conducente del mezzo pesante, gravi invece le condizioni dell’82enne: i primi accertamenti hanno però escluso fosse in pericolo di vita, ma vista l’età è stato comunque trasferito in ospedale in elicottero, ricoverato al Civile - in osservazione subintensiva - in codice rosso. Potrebbe aver perso il controllo della vettura, in rettilineo, forse a causa di un malore.

Traffico in tilt fino a sera

Incastrato tra le lamiere della sua auto, è stato liberato dai Vigili del Fuoco e poi soccorso dall’automedica e da un’ambulanza del Cosp di Bedizzole. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale intercomunale di Lonato, Bedizzole e Calcinato: per gestire la complicata viabilità sono infine intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale.

Come detto la galleria è stata chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, così da consentire le operazioni di soccorso. Deviazioni obbligate, dunque, per gli automobilisti: lunghe code non solo sulla Strada provinciale 11 ma anche nelle vie secondarie e in particolare in territorio di Lonato. La situazione è rientrata solo nel tardissimo pomeriggio.