Moto si schianta contro un trattore: ragazzo in gravi condizioni

Non sarebbe in pericolo di vita (ma la prognosi è al momento riservata) il giovane di 31 anni che, nel tardo pomeriggio di sabato 17 giugno, si è scontrato frontalmente con un trattore in località San Cipriano a Lonato del Garda.

Un impatto violento, avvenuto poco prima delle 17: il centauro è stato sbalzato dalla sella della sua Harley Davidson, rovinando poi sull’asfalto e riportando gravi traumi. È stato soccorso dall’equipe medica dell’elisoccorso, intervenuto sul posto insieme a due ambulanze e a un’automedica.

Una volta stabilizzato, il 31enne è stato trasferito in elicottero alla clinica Poliambulanza di Brescia: il ricovero è avvenuto in codice rosso e i medici si sono riservati la prognosi.