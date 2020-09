Scooter si schianta contro un'auto, due ragazzini portati in ospedale

Erano quasi le 15.30 di mercoledì, quando un incidente ha scosso la quiete della frazione Esenta di Lonato. Due ragazzini di 16 e 17 anni stavano precorrendo via Staffolo a bordo del loro scooter, quando sono entrati in collisione con un’automobile.

Disarcionati dalla sella, sarebbero entrambi caduti al suolo. Tanto lo spavento, ma per fortuna non gravi le conseguenze. Sul posto sono state inviate tre ambulanze: dopo le prime cure, i due adolescenti sono stati trasportati all’ospedale di Montichiari e ricoverati in codice giallo e verde. Illesa la donna di 56 anni che era al volante della macchina.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale, che si è occupata dei rilievi di rito.