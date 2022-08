Scaraventato contro il guardrail dopo lo schianto in scooter: muore sotto gli occhi della compagna

La sbandata improvvisa, poi il drammatico ‘volo’ dalla sella del suo scooter: scaraventato contro il guardrail, ha rimediato ferite poi rivelatesi letali. Inutili gli sforzi dei sanitari: per lui non c’è stato più nulla da fare. Emanuele Zanoletti, 49enne originario di Bedizzole ma di casa a Castiglione delle Stiviere, è morto sotto gli occhi della compagna, di un anno più giovane: anche lei viaggiava sulla due ruote, ed è stata sbalzata sull’asfalto, ma si è procurata traumi non di grave entità. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Il drammatico incidente nella notte tra giovedì e venerdì lungo via Mantova, a Lonato del Garda. La coppia stava rincasando dopo una serata trascorsa sul Garda quando, all’altezza del centro commerciale Il Leone, Zanoletti ha perso il controllo dello scooter, per cause al vaglio della polizia stradale. La 48enne è caduta sull’asfalto prima del drammatico e devastante impatto contro il guardrail che non ha lasciato scampo al compagno.

Il 49enne è stato rianimato sul posto, per più di mezz’ora, dai sanitari - sopraggiunti a bordo di un’automedica, l'infermierizzata, un'ambulanza e l’elisoccorso - ma tutti gli sforzi sono stati, purtroppo, inutili.