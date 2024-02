Schianto in tangenziale, un ferito e caos traffico: coda lunga chilometri

Code di chilometri nella mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio, lungo la Strada Provinciale 11, la tangenziale che collega Brescia a Sirmione. A causare i forti disagi un incidente avvenuto verso le 8 tra Lonato e Desenzano, all'altezza dell'hotel La Passeggiata.

Nello schianto è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante, ma, per fortuna, non si registrano feriti gravi. Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa e portato nel vicino ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sulla viabilità, della cui gestione si sta ora occupando la Polizia Stradale. Si registra una coda di un chilometro per chi viaggia provenendo dal lago. In direzione opposta, il traffico è bloccato per circa tre chilometri.