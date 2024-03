Improvvisa sbandata, camion vola in un campo e si ribalta

Spaventoso incidente, fortunatamente, senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 4 marzo ) a Lonato del Garda. Verso le 13 un camion, dopo aver sbandato, è piombato in un campo che costeggia via Cominello, strada di campagna che porta a Castiglione delle Stiviere.

Il conducente, un uomo di 36 anni, sarebbe riuscito ad uscire da solo dalla cabina del mezzo pesante, che ha finito per ribaltarsi: a prestargli i primi soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della croce azzurra di Mantova, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Il 36enne se la sarebbe cavata con traumi e ferite non di grave entità.

Le operazioni per rimuovere il camion, completamente ribaltato nel campo, si annunciano piuttosto lunghe e complesse. Ancora da chiarire la dinamica, ma non si esclude che il 36enne abbia perso il controllo del mezzo pesante a causa dell’asfalto reso scivoloso dalle intense precipitazioni degli ultimi giorni.