Pauroso schianto con un furgone, centauro bresciano perde un piede dopo l'incidente

Giovedì 26 agosto un uomo di 40 anni di Castiglione delle Stiviere è rimasto gravemente ferito dopo un brutto incidente con il suo scooter in via Marziale Cerutti a Lonato del Garda. L’episodio è accaduto verso le 18.30 nei pressi della pizzeria Silvano: un furgone proveniente dal Tiracollo, in direzione Lonato, stava percorrendo via Cerutti quando ha svoltato a sinistra, tagliando la strada al motociclista. Il 40enne è sbalzato dalla sella ma il suo piede è rimasto incastrato nel paraurti del veicolo.

Subito è scattato l’allarme: sul posto sono giunte tre ambulanze e un'automedica. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza un’agente della Locale di Lonato del Garda, in collegamento telefonico con il 118, ha stretto attorno alla gamba una cintura per limitare la perdita di sangue. Il 40enne è stato portato in codice rosso alla Poliambulanza dov’è tutt’ora ricoverato. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, i medici hanno dovuto amputare il piede.

Alla guida del furgone un uomo di 38 anni di Calcinato, il quale ha accusato un malore ed è stato anch’egli trasportato alla Poliambulanza. I rilievi sono stati affidati alla Locale intercomunale di Lonato del Garda.