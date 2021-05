Si schianta col monopattino contro un albero: paura lungo il viale

Attimi di paura ieri, lunedì 17 maggio, a Lonato del Garda: un uomo di 40 anni, a bordo di un monopattino elettrico, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra.

L’episodio è accaduto verso le 21 in via Alcide de Gasperi, lungo il viale in discesa che dalla Comunità Missionaria di Villaregia porta al centro storico. Il 40enne stava viaggiando a bordo del suo monopattino quando all’improvviso si è scontrato contro un albero, finendo violentemente a terra.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Desenzano del Garda. Fortunatamente nessuna conseguenza grave. Sul luogo del sinistro è stato inviato anche l'elisoccorso, che è stato fatto rientrare, subito dopo aver accertato le sue condizioni.

“ L'ho trovato in mezzo alla strada – ha dichiarato un testimone appena arrivato sul luogo, senza però aver assistito alla scena - non si muoveva”. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato portato su un'ambulanza dai Volontari del Cosp di Bedizzole all’ospedale di Desenzano del Garda, per accertamenti.