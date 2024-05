Sbalzato dalla sua Harley, impatto violentissimo: Matteo lotta in Rianimazione

Sono ancora gravi le condizioni di Matteo L. – 44enne di Lonato – protagonista del pauroso schianto di sabato pomeriggio sulla Sp25, in quel tratto Via Mancino, di fronte al cimitero del paese dove abita: in sella alla sua moto Harley-Davidson, si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Golf che viaggiava in direzione opposta, verso Padenghe. Impatto violentissimo: è stato sbalzato dalla due ruote ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, privo di sensi.

Soccorso dai sanitari dell'automedica e di un'ambulanza di Garda Emergenza, è stato trasferito al parcheggio del vicino centro commerciale, dove ad aspettarlo c'era l'elicottero decollato da Brescia: intubato, è stato trasportato d'urgenza al Civile, ricoverato in codice rosso in ospedale. Attualmente è nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata e non ancora fuori pericolo: già sottoposto a un'operazione chirurgica, ha riportato un trauma importante alla testa oltre a varie fratture.

Le indagini della Polizia Locale

Il conducente della Golf, 59 anni, come da prassi è stato sottoposto ai test di alcol e droga: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Lonato. La magistratura ha aperto un fascicolo per lesioni stradali: già sequestrati i mezzi coinvolti nello schianto. La dinamica è al vaglio degli investigatori, ma pare che all'origine del sinistro ci sia stata una parziale invasione di corsia: la Golf avrebbe sterzato a causa di un rallentamento sulla strada per Padenghe, ma eventuali responsabilità sono tutte da dimostrare.

In attesa di buone notizie dall'ospedale, tutto il paese fa il tifo per il 44enne ricoverato. Anche gli amici del Bar Sport di Lonato, che frequenta spesso: “Siamo vicini alla tua famiglia e ti aspettiamo presto e più forte di prima”, fa sapere Simone Bertelli, titolare del locale insieme alla moglie Daniela Serina.