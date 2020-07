Schianto all'incrocio: cavallo travolto e ucciso, grave il suo cavaliere

Cavallo travolto e ucciso a Brodena di Lonato: il suo cavaliere di 63 anni è grave in ospedale. Tutto è successo domenica mattina intorno alle 9: due amici, in sella ai rispettivi cavalli, stavano attraversando la strada verso San Tomaso quando improvvisamente è sbucata una Seat, guidata da un 30enne che abita proprio a Lonato.

Il primo cavallo ha evitato l'impatto, per il secondo niente da fare: la berlina ha colpito in pieno il cavallo, sbalzato prima sul cofano e poi sul parabrezza, e inevitabilmente disarcionato il suo cavaliere, un 63enne residente a Desenzano. Il povero animale è morto sul colpo: sono gravi le condizioni dell'uomo che lo cavalcava, ricoverato in codice rosso al Civile con svariate fratture, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi affidati alla Polizia Locale

E' rimasto invece illeso il conducente della Seat, comunque sotto shock per l'accaduto: la sua auto, nel frattempo, è andata completamente distrutta. I rilievi sono stati affidati agli agenti del servizio intercomunale di polizia locale: spetterà a loro ricostruire la dinamica nel dettaglio e vagliare le eventuali responsabilità.

La centrale operativa ha inviato sul posto anche l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Azzurro, oltre ai medici veterinari di Ats, che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del cavallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato il 21 luglio 2020 ore 9.11