Schianto auto-moto sulla Provinciale: ragazzo 'vola' sull'asfalto

Ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia il 27enne che – verso le 0.40 della notte tra venerdì e sabato – è stato protagonista di un brutto incidente in moto nel territorio comunale di Calvagese della Riviera, sulla Provinciale che collega Padenghe a Bedizzole.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, il giovane si è schiantato contro un'auto in località Morti della Selva, nel tratto di Sp4 compreso tra l'incrocio di via Arzaga e la rotonda che conduce a Sedena di Lonato.

A seguito dell'impatto, il biker è rovinato sull'asfalto, restando però sempre cosciente. In suo aiuto è sopraggiunta l'équipe medica di un'ambulanza di Soccorso Pubblico Calcinato, che – dopo le prime cure sul posto – lo ha accompagnato nel nosocomio cittadino, dov'è stato ricoverato in codice giallo.