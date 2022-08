Ciclista trovato a terra e ferito gravemente: mistero sulla dinamica

Riverso sull’asfalto della Provinciale, al confine tra Lonato e Padenghe, dolorante e con profonde ferite. Poco più in là la sua bici. Così un uomo di 59 anni è stato trovato, nel primo pomeriggio di sabato, da alcuni automobilisti di passaggio.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 13, in codice rosso. Sul posto sono state inviate due ambulanze e l’elisoccorso decollato dal Civile di Brescia. Il 59enne avrebbe riportato gravi traumi, ma sarebbe rimasto cosciente: dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari, è stato trasportato - a bordo di un’autolettiga - in un campo vicino alla provinciale, dov’è atterrato l’elisoccorso. Poi il 'volo' d'urgenza in ospedale.

La polizia locale dell’unione dei comuni della Valtenesi sta effettuando i rilevi e gli accertamenti del caso. Non è infatti ancora chiaro cosa sia accaduto al 59enne: se la caduta sia stata provocata da un malore, sia stata accidentale o causata da un’auto pirata.