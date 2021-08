Si schianta in moto col marito: donna gravissima al Civile di Brescia

Pauroso incidente domenica pomeriggio ai Barcuzzi di Lonato: per le conseguenze dell'impatto, una donna di 47 anni è ricoverata in gravissime condizioni al Civile, in prognosi riservata e non ancora fuori pericolo. Tutto è successo poco dopo le 18 all'incrocio tra Via Mancino e gli accessi alla tangenziale, la Sp11.

Da una prima ricostruzione, ad opera degli agenti della Polizia Locale intercomunale di Lonato, pare che una Bmw X1 (con quattro persone a bordo) sia uscita dallo svincolo senza accorgersi della moto in arrivo. Sulla due ruote, oltre alla donna, c'era anche il marito di 59 anni (il conducente): se l'è cavata con qualche botta e un ricovero in codice verde a Desenzano.

Sbalzata dalla moto e poi a terra

Non è andata così per la passeggera che era con lui: sbalzata con violenza dalla sella e poi caduta rovinosamente sull'asfalto, non senza aver colpito anche il parabrezza della Bmw. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi: l'automedica da Desenzano e un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia.

La 47enne è stata trasferita in ospedale in elicottero, e ricoverata in codice rosso al Civile. Illesi i quattro occupanti della Bmw. Traffico inevitabilmente in tilt, all'ora di punta e in una domenica di rientro. La strada è stata chiusa a tratti per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.