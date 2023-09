Spaventoso schianto all'incrocio: auto si ribalta in mezzo alla strada

Spaventoso incidente stradale sabato mattina a Lonato del Garda, dove un Fiat Doblò si è ribaltato sul fianco sinistro in prossimità dell'incrocio tra via Marziale Cerutti – la strada che da "Lonato 2" porta al centro commerciale Leone – e via Brodena, la stradina di campagna che conduce all'omonima frazione.

Un botto terrificante, che in un primo momento aveva fatto temere il peggio. Per permettere i soccorsi dei vigili del fuoco e degli uomini della Croce Rossa, la strada è stata chiusa al traffico: l'uomo al volante è stato poi condotto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.



Quello tra via Cerutti e via Brodena è un incrocio pericoloso, già teatro in passato di numerosi incidenti. Nonostante sia presente un doppio specchio parabolico, chi esce da via Brodena per immettersi sulla carreggiata è messo in difficoltà dalla partenza in salita, oltre che da una visibilità non proprio delle migliori.