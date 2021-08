Schianto frontale, due auto 'volano' in un campo: donna grave al Civile

Pauroso incidente stradale martedì pomeriggio a Lograto sulla Strada provinciale 235: il bilancio è di due automobili distrutti e cinque feriti, tra cui un ragazzino di 13 anni e una donna di circa 60, quest'ultima in gravi condizioni. Lo schianto poco prima delle 14: si è trattato di un incidente frontale tra una Fiat 500 X e una Smart, entrambe finite nei campi.

La prima è volata in un fosso, per fortuna secco, la seconda è stata sbalzata a decine di metri di distanza: a bordo c'era la donna le cui condizioni sono quelle che più preoccupano. E' stata medicata sul posto, intubata e poi trasferita d'urgenza al Civile, dove è stata ricoverata in codice rosso. Gli altri feriti erano tutti a bordo della Fiat.

Gli altri feriti: ricoverata un'intera famiglia

Tra loro, come detto, anche un ragazzino di 13 anni (in codice giallo al Pediatrico del Civile), i suoi genitori e un altro parente, di età compresa tra i 39 e i 46 anni e tutti ricoverati in codice giallo al Civile o alla Poliambulanza. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, al lavoro per ricostruire la dinamica e vagliare eventuali responsabilità.

Sul posto si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale, e ancora l'automedica, l'elisoccorso (decollato da Bergamo) e ben quattro ambulanze, arrivate da Brescia, Flero e Trenzano. La strada è stata chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.