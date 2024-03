Schianto tra due auto sulla Provinciale: feriti due bimbi piccoli

Attimi di paura si sono vissuti, nella prima mattinata di oggi (lunedì 25 marzo), a Lograto per un incidente avvenuto lungo la Strada provinciale 235, all'altezza della zona industriale di via Caduti del Lavoro. Nello schianto sono rimasti coinvolti anche due bimbi piccoli: un maschio e una femmina, rispettivamente di 4 e 2 anni.

Stando alle prime informazioni trapelate, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto ci sono i volontari del 118 - sopraggiunti a bordo di due ambulanze - che stanno prestando le prime cure ai piccoli e alla loro mamma.

Tutto è accaduto poco prima delle 8.30: per cause al vaglio della Polizia Stradale di Iseo, l’auto sulla quale viaggiavano i due bimbi, insieme alla madre, si è scontrata contro un’altra macchina. L’impatto non sarebbe stato particolarmente violento, per fortuna.

Per mamma e figlioletti pare un forte - e comprensibile - shock, ma nulla di grave. Lievi i disagi per il traffico: si segnalano rallentamenti solo nel tratto di provinciale che attraversa la zona industriale di Lograto, dove è avvenuto l'incidente.